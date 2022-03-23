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Вагон Росгвардии появился в метрополитене Новосибирска

23 марта 02:45
Фото: Пресс-служба Росгвардии
Исторический поезд будет курсировать ежедневно в новосибирском метрополитене.

В метро Новосибирска запустили тематический вагон национальной гвардии Российской Федерации. Он посвящён истории и нашим дням службы ведомства.

В тематическом вагоне новосибирцам предлагают ознакомиться с работой стражи в Российской империи, а также службой современности. Кроме того, пассажиры смогут прочитать в поезде условия поступления в состав Росгвардии.

Музей-поезд будет курсировать ежедневно по Дзержинской и Ленинской линиям. Отмечается, что прокатиться в нём удастся около тысячи пассажирам в сутки.

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#Новости#Транспорт
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