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Бобры плотиной из деревьев перекрыли русло реки Ельцовки в Новосибирске

24 марта 11:11
Фото: pixabay.com
Бобровая плотина грозит подтоплению близлежащих жилых домов и парковок.

В Новосибирске бобры возвели плотину в пойме реки 2-Ельцовки, чем вызывали панику жителей улицы Кавалерийской Заельцовского района. Сибиряки считают, что из-за деревянного строения грызунов весной будет потоп.

По мнению биологов, переживания горожан оправданы. Запруды бобров из веток могут нарушить течение реки, тогда вода рискует выйти из берегов.

«Созданные ими плотины улучшают качество воды, изменяют угодья. И при всём этом – возникает перепад уровня источника. Это может вызвать подтопление берегов по весне, приводит к размытию грунта. Для людей небезопасно», - рассказала Atas.info биолог Татьяна.

Бобровыми хатками на Ельцовке заинтересовались городские власти. Письмо с просьбой очистить реку от мусора и плотин направил в мэрию депутат Василий Стрекалов, пишут «Новосибирские новости». Сегодня работы там выполнили спасатели МАСС.

Территорию уже взяли на контроль. Было установлено, что плотина не несёт угрозы, однако место включили в список зон, возможных подтоплений.

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