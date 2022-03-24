Бобры плотиной из деревьев перекрыли русло реки Ельцовки в Новосибирске

«Созданные ими плотины улучшают качество воды, изменяют угодья. И при всём этом – возникает перепад уровня источника. Это может вызвать подтопление берегов по весне, приводит к размытию грунта. Для людей небезопасно», - рассказала Atas.info биолог Татьяна.