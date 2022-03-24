На виновницу ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека. В суде Виктория признала вину частично, руководствуясь тем, что электросамокат – это тоже транспортное средство. Даже если бы она не разогнала так сильно свой автомобиль, столкновение было бы неизбежным. Однако, по мнению прокурора, эта версия не имеет правового значения. Есть сам факт – подсудимая нарушила ПДД, а человек погиб.