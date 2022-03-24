Девушка из Новосибирска получила 2 года колонии за насмерть сбитого самокатчика. Как пишет Сиб.фм, осужденная Виктория Уржумова призналась в преступлении частично.
Напомним, трагедия произошла ночью, 9 июля 2021 года. На Вокзальной магистрали Кирилл Калинин ехал на самокате по пешеходному переходу. В этот момент его сбила 23-летняя девушка на Range Rover. По версии следствия, она разогнала автомобиль до 103 км/ч. Уржумова не успела вовремя отреагировать на молодого человека на самокате. В результате полученных травм 20-летний Кирилл скончался через несколько дней в больнице.
На виновницу ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека. В суде Виктория признала вину частично, руководствуясь тем, что электросамокат – это тоже транспортное средство. Даже если бы она не разогнала так сильно свой автомобиль, столкновение было бы неизбежным. Однако, по мнению прокурора, эта версия не имеет правового значения. Есть сам факт – подсудимая нарушила ПДД, а человек погиб.
По словам матери погибшего Кирилла, Виктория Уржумова не раскаялась в свое поступке. Во время расследования подсудимая предложила в качестве моральной компенсации родителям свой автомобиль, на котором она сбила их сына. Также мама отметила, что Виктория пыталась извиниться – письменно и устно, повернувшись к ней спиной. Родительница погибшего уверена, что человек должен отвечать за убийство.
В ходе рассмотрения дела суду стало известно, что Уржумова забеременела. При этом адвокат девушки не просил для нее отсрочки наказания, а лишь настаивал на полном оправдании.
В результате судебного заседания молодую девушку приговорили к двум годам колонии-поселения. Также Виктория Уржумова обязана выплатить семье погибшего 1,2 миллиона рублей.