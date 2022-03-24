В городе Обь в Новосибирской области неизвестные хотели заманить мальчика в свой автомобиль. Об этом написали в группе «Город Обь Онлайн».
По словам местных жителей, 12-летний ребенок шел утром в школу 23 марта. Рядом с остановкой «Поселок» перед идущим мальчиком остановилась черная машина. В опубликованном посте предположили, что ребенка хотели похитить.
«В машине было двое мужчин и женщина, внешне, предположительно, по описанию мальчика, похожи на цыган, одеты прилично. Машина черного цвета, чистая. Они настойчиво просили сесть его в машину и ехать с ними, далее в приказном порядке», - говорится в сообщении.
После этого ребенок отказался садиться в автомобиль, позвонил родителям и побежал домой, где его встретили близкие. Местные жители призвали поговорить всех родителей со своими детьми и разъяснить, что делать в таких ситуациях. При этом остается неизвестным, обращались ли родители мальчика в полицию.