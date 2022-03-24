Новосибирец с судимостью ранил ножом себя и полицейского при задержании

В Новосибирске ранее судимый грабитель напал с ножом на полицейских, которые пришли доставить его в отдел за нарушение порядка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Инцидент произошёл днём 23 марта на лестничной площадке дома № 16 по улице Полевая. Двое патрульных приехали к ранее судимому за разбой, грабёж и кражу мужчине, чтобы доставить в отдел полиции. При административном надзоре, как оказалось, она нарушал порядок.
Сибиряк встретил правоохранителей в состоянии наркотического опьянения. Недолго думая, он достал нож и начал им размахивать. В какой-то момент он ранил в руку сотрудника МВД, а после вонзил лезвие в себя и попытался сбежать через общий балкон.
«Мужчину задержали и обезоружили сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии. Пострадавшего оперативника и нападавшего госпитализировали», - уточнили в ведомстве.
Следственными органами по данному факту принято процессуальное решение.