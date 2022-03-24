atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новосибирец с судимостью ранил ножом себя и полицейского при задержании

24 марта 10:28
Фото: Медиахолдинг1Mi
Раненого полицейского и нападавшего увезли в новосибирскую больницу.

В Новосибирске ранее судимый грабитель напал с ножом на полицейских, которые пришли доставить его в отдел за нарушение порядка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл днём 23 марта на лестничной площадке дома № 16 по улице Полевая. Двое патрульных приехали к ранее судимому за разбой, грабёж и кражу мужчине, чтобы доставить в отдел полиции. При административном надзоре, как оказалось, она нарушал порядок.

Сибиряк встретил правоохранителей в состоянии наркотического опьянения. Недолго думая, он достал нож и начал им размахивать. В какой-то момент он ранил в руку сотрудника МВД, а после вонзил лезвие в себя и попытался сбежать через общий балкон.

«Мужчину задержали и обезоружили сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии. Пострадавшего оперативника и нападавшего госпитализировали», - уточнили в ведомстве.

Следственными органами по данному факту принято процессуальное решение.

Материалы по теме
Четверых студенток НГУ доставили в полицию из-за антивоенных листовокБывшего майора полиции Новосибирска осудили за фальсификацию доказательствБывшая сотрудница полиции подожгла машину соседа в Новосибирске и получила "условку"
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32