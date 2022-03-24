Новосибирец с судимостью ранил ножом себя и полицейского при задержании

Сибиряк встретил правоохранителей в состоянии наркотического опьянения. Недолго думая, он достал нож и начал им размахивать. В какой-то момент он ранил в руку сотрудника МВД, а после вонзил лезвие в себя и попытался сбежать через общий балкон.