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Огромные мешки с мусором неизвестные выбросили с высотки в Новосибирске

24 марта 04:02
Фото: Моя Первомайка
Предположительно, что мусор выбросили с 10-го этажа.

Жители Первомайского района в Новосибирске пожаловались на выброс мусора во дворы через окно. Об этом стало известно в группе «Моя Первомайка».

Инцидент произошел на улице Твардовского в доме №22/5. Огромные мешки мусора выбросили с верхних этажей многоквартирного дома.

«Очевидцы сообщают, что пакеты выбросили из квартиры на 10-ом этаже с красным ограждением на балконе и открытым окном», - написано в сообщении.

Как отметили новосибирцы в комментариях, жильцы уже неоднократно сталкивались с этой проблемой в этом же доме. Виновников загрязнения двора назвали колхозниками.

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#Новости#Экология
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