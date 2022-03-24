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Памятник Покрышкину переносят в центр площади Маркса в Новосибирске

24 марта 09:27
Фото: Медиахолдинг1Mi
Процесс переноса монумента отчасти финансирует собственник земли на площади Маркса.

В Новосибирске приступили к переносу памятника лётчику Александру Покрышкину в центр площади Маркса. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Монумент планируют разместить на транспортном кольце площади. Раньше он стоял на частной территории возле недостроенного ДК «Сибсельмаш». Именно собственник этой земли настоял на переносе памятника. Часть финансирования процесса он взял на себя.

В четверг, 24 марта, на площадку заехала спецтехника с рабочими и стройматериалами. Завершить работы планируют до Дня Победы 9 мая, сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

Отметим, памятник военному лётчику Покрышкину открыли на юбилей 60-летия Победы. Авторами монумента стали скульптор Михаил Переяславец и главный художник Новосибирска Юрий Бурика.

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