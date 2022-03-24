Как рассказал Константин, правоохранители вызвали его на допрос в начале февраля 2022 года в Искитим. За пару дней до вызова мужчина пошел на больничный с подозрением на коронавирус. У него взяли ПЦР-тесты, а результаты должны были прийти позже. Об этом новосибирец предупредил полицейских заранее, однако сотрудники не приняли это во внимание.