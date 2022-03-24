atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Салюты ко Дню Победы 9 мая прогремят на двух площадках в Новосибирске

24 марта 04:49
Фото: Медиахолдинг1Mi
Для новосибирцев и гостей города готовят военный парад и праздничные салюты на 9 мая.

В Новосибирске определили места для залпов салюта на День Победы 9 мая. Возможно, торжество проведут без коронавирусных ограничений, сообщает пресс-центр мэрии.

Вице-мэр Анна Терешкова рассказала, что в 2022 году День Победы встретит Новосибирск со званием «Город трудовой доблести». Поэтому мегаполис оформят архивными фотографиями и знаками звания.

По традиции, состоятся патриотические акции «Свеча памяти», «Бессмертный полк» и другие. На площади Ленина пройдёт парад 41 военной техники. Над Новосибирском пролетят лётчики-истребители.

Праздничный салют состоится на пересечении улиц Военной и Ипподромской, а также на Михайловской набережной. Возможно залпы прогремят у НОВАТа.

Материалы по теме
В честь 23 февраля в Новосибирске запустят праздничный салютСалют 23 февраля 2022 в Новосибирске - 800 фейерверков над Михайловской набережнойПраздничный салют прогремел 23 февраля в Новосибирске
#Новости#Общество
Подпишитесь
Очереди из добровольцев заметили у военкомата в Новосибирске
Вчера, 17:46
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52