С 2011 года в Москве построили 200 км линий и 11 метродепо, открыли 100 станций. По планам до 2024 года в столице появятся 27 новых станций метро.
Санкт-Петербург тоже находится в зоне наибольшего благоприятствования. К 2030 году планируется открыть 21 новую станцию. Обозначена и цель: построить кольцевую линию метро к 2045 году.
А что происходит в других городах-миллионниках России?
Лучше всего дела складываются в Нижнем Новгороде, где уже есть 15 станций на двух линиях. Губернатор Глеб Никитин назвал строительство метро приоритетом. Задача – не допустить затягивания реализации проекта. А оно очень реально, поскольку придется заняться импортозамещением. Но самые главные слова уже сказаны: к концу 2022 года здесь появится проходческий щит для строительства нового участка метро. Его смонтирует АО «Моспроект-3». Вот это уже серьезно! Завершить строительные работы ранее планировалось в декабре 2025 года.
Нижегородской области первой среди всех регионов был одобрен инфраструктурный бюджетный кредит; на строительство новых станций метро запланировано около 50 миллиардов рублей.
В Новосибирске последнюю станцию, которая являлась продолжением Дзержинской линии, ввели в строй в 2011-м году (причем, станция «Золотая нива» до сих пор функционирует не на полную мощность). Завершение промежуточной станции «Спортивная» в 2022 году (спустя 11 лет) не удлинит линии метро и не решит транспортных проблем города.
Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил в мае 2021, что строить метро сегодня нецелесообразно, а, с другой стороны, признал, что кое-где проекты нужно закончить. Это кое-где распространилось на Челябинск, Нижний Новгород, Новосибирск и Красноярск. Упомянул также и Омск.
Тогда Марат Хуснуллин вдруг рассказал о двух станциях в Новосибирске, что местных специалистов по общественному транспорту несколько озадачило, ведь речь всегда шла о строительстве станции «Спортивная» и достройке Дзержинской линии, что предполагает сооружение не только двух станций, но также и еще одного метродепо.
«Спортивную», которую планировали еще в советское время, в Новосибирске специально строить никто не просил. Но тут образовался молодежный чемпионат мира по хоккею, и рядом началось строительство нового современного ЛДС. Сегодня «Спортивная» активно строится и должна быть сдана осенью 2022.
Возникает резонный вопрос: что дальше? Эксперты говорят о том, что Дзержинскую линию нужно обязательно довести до ума (не забудем, что требуется второй тоннель от «Березовой рощи» до «Золотой нивы»), но не менее важной задачей является дальнейшее продолжение Ленинской линии в левобережье. Станция «Площадь Маркса» является, как официально сообщал метрополитен, лидером по перевозке пассажиров. Ее загрузка уже очень велика, что особенно ощутимо в часы пик. Разгрузить ситуацию способно строительство станции «Площадь Станиславского».
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не раз говорил о том, сколько стоят предлагаемые федеральному центру проекты. Строительство станций «Молодежной» и «Гусинобродской», а также метродепо «Волочаевское» в прошлом году оценивалось в 25 млрд. рублей. Сейчас они, очевидно, подорожают, но продвигать их необходимо.
В новосибирских СМИ постоянно идет игра в гадалки: кто виноват, что проект развития Дзержинской линии не утвержден федеральным центром. Выбирают стрелочника обычно между мэром и губернатором. Но любой человек, мало-мальски знакомый с устройством российской власти, понимает, что мэр третьего города страны на ситуацию повлиять не в состоянии, поскольку это не уровень региона. Города Москва и Санкт-Петербург на особом положении: они являются субъектами федерации, и их главы имеют губернаторский статус.
Существует точка зрения, что Новосибирску дали деньги на ЛДС, одну станцию метро, четвертый мост и Восточный обход. Такой набор федеральный центр может считать более чем достаточным на данном этапе. И никакие запросы от новосибирских депутатов Государственной думы ситуацию не изменят. Решения принимают не они, а вице-премьер Хуснуллин. В его схеме Новосибирск получает определенные позиции и ожидать их изменения только потому, что нам очень нужно развивать метро из-за транспортных проблем в городе, не стоит. Вопрос строительства метро в Новосибирске с повестки дня не снимается, но предстоящий непростой период в экономическом развитии страны ясно указывает на то, что пауза может продлиться и дальше. До лучших времен.
Население Новосибирска в 2021 году – 1, 62 млн. человек, а Нижнего Новгорода – 1,25 млн. В Новосибирском метрополитене 2 линии с 13 станциями, протяжённость путей составляет 15,9 километров: он занимает третье место в стране по пассажироперевозке. В Нижегородском метрополитене также 2 линии и 15 станций, протяженность путей 22,2 км.
Новосибирский метрополитен открылся 7 января 1986 года. Метрополитен Нижнего Новгорода открылся чуть раньше – 20 ноября 1985 года.
В остальных городах, о которых говорил Хуснуллин, действующего метро нет; максимум, вырыты тоннели, которые нужно содержать, а это тоже обходится ежегодно в миллионы.
Красноярцы могут о щите пока только мечтать. Пока в 2019 году федеральным центром было выделено 950 млн. рублей, которые для корректировки проектной документации метро провели в рамках нацпроекта «Экология». Пригодилось «черное небо»!
По планам первую линию метро в Красноярске построят к 2026 году. Ее протяженность составит почти 10 километров. По словам министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова, во втором квартале этого года запланировали начало работы по выносу инженерных сетей на месте строительства метро. Красноярский край объявил, что возьмёт инфраструктурный кредит – требуется более 89 млрд. рублей. Уже одобрено выделение первых 10 миллиардов.
Строительство метро в Челябинске началось в 1992 году, но в 2010 году работы остановили. Метрополитен так и не заработал. Но возобновить работы снова все равно придется, поскольку тот же Хуснуллин признал, что потребуется 10 миллиардов рублей, чтобы закопать тоннели и избежать тем самым техногенной катастрофы. Федеральный центр требует инновационных решений, поэтому в Челябинске склоняются к тому, чтобы создать метротрам (Подземный трамвай. Прим.ред.). Идея креативная, но ведь челябинский метрополитен глубокого заложения – тоннели прорыты на глубине свыше 60 метров. Как с этим быть?
По словам губернатора Алексея Текслера строительство метро в Челябинске начнется в этом году и продлится три года. Затраты оцениваются в 72 млрд. рублей. Вопрос соединения метро и трамвая пока технически не решен. Не исключено, что бывший вице-мэр и начальник новосибирской подземки Андрей Ксензов занял кресло заместителя мэра Челябинска именно для того, чтобы заняться этим.
В Омске, где строить метро начали в 1992 году, добились очень немногого. Специалисты оценивают готовность омского метрополитена в 36%. Омский губернатор Александр Бурков констатировал: «В любом случае от метро уходим, было принято решение на федеральном уровне. Мы не загоним ни автобус, ни троллейбус в метромост, поэтому речь сейчас ведется о трамвае». Денег потребуется меньше, поэтому вице-премьер такую инициативу обязательно поддержит.