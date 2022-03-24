atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирске водитель «Ситимобил» предложил секс пассажирке

24 марта 03:20
Фото: Медиахолдинг1Mi
Представители такси посоветовали девушке обратится в полицию.

Таксист «Ситимобил» в Новосибирске не выпускал пассажирку из машины, пока она не согласится на секс с ним. Испуганная произошедшим девушка написала об этом отзыв на сайте «Фламп».

По словам сибирячки, инцидент произошёл 22 марта. После вызова такси к ней подъехал мужчина на белом автомобиле Kia. Всю дорогу водитель молчал, а подъехав к её дому начал приставать.

«Машина резко поехала дальше. Он сказал, что красивая и хочет пообщаться. Катал по переулкам и предлагал секс», - пишет пострадавшая.

Девушка добавила, что очень испугалась и перенервничала. Ведь водитель насильно удерживал её в иномарке. Она не рассказала, чем закончилась эта история.

На отзыв жительницы Новосибирска откликнулись представители таксопарка. Они посоветовали ей написать заявление в полицию, а также предложили своё содействие в этом деле.

#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Очереди из добровольцев заметили у военкомата в Новосибирске
Вчера, 17:46
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52