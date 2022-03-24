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В Новосибирской области скончался 100-летний мужчина с COVID-19

24 марта 08:47
Фото: Медиахолдинг1Mi
Коронавирусной инфекцией заболели 293 человека за сутки в Новосибирской области.

За сутки на 24 марта 2022 года в Новосибирской области 12 пациентов скончались от коронавируса, среди которых был мужчина в возрасте 100 лет. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

За время пандемии COVID-19 в области фиксировали 249 290 случаев заболевания. Только за минувшие сутки инфекцию подхватили ещё 293 человека.

Всего медики составляли 5 297 актов о смерти пациентов с диагнозом коронавирус. За сутки скончались 12 человек, среди которых мужчины в возрасте 63, 66, 100 лет и женщины в возрасте 58, 66, 67, 71, 77, 83, 85 лет и две женщины в возрасте 72 лет.

Сейчас в инфекционных стационарах находятся 1 218 пациентов, в том числе 43 ребенка с подозрением на COVID-19 и положительным ПЦР-тестом. В реанимации находятся 182 человека. На ИВЛ – 23 пациента.

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