В Новосибирской области скончался 100-летний мужчина с COVID-19

Всего медики составляли 5 297 актов о смерти пациентов с диагнозом коронавирус. За сутки скончались 12 человек, среди которых мужчины в возрасте 63, 66, 100 лет и женщины в возрасте 58, 66, 67, 71, 77, 83, 85 лет и две женщины в возрасте 72 лет.