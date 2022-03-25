Около шести часов вечера автобус №3 ехал по улице Морская в направлении старого Бердска. Перед общественным транспортом ехала водитель-женщина на «Subaru», со скоростью 30 км/час. Недалеко от пансионата «Борвиха» водитель автобуса решил обогнать машину, при этом, автомобилистка решила перестроиться с главной дороги на второстепенную.