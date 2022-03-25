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Автобус с пассажирами попал в ДТП с «Subaru» в Новосибирской области

25 марта 01:15
Фото: АвтоБердск
Водитель общественного транспорта крикнул пассажирам "Держитесь!" и столкнулся с легковушкой.

Автобус вместе с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем «Subaru». Как передает «Бердск-Онлайн», авария произошла вечером 24 марта в Бердске.

Около шести часов вечера автобус №3 ехал по улице Морская в направлении старого Бердска. Перед общественным транспортом ехала водитель-женщина на «Subaru», со скоростью 30 км/час. Недалеко от пансионата «Борвиха» водитель автобуса решил обогнать машину, при этом, автомобилистка решила перестроиться с главной дороги на второстепенную.

Уточняется, что в этот момент поворотник у легкового автомобиля был не включен. Несмотря на то, что водитель автобуса подал сигнал, столкновение было неизбежно.

«Водитель автобуса обратил внимание на манёвры дамы и, пытаясь уйти от столкновения, крикнул пассажирам: «Держитесь!» и съехал на обочину, угодив в сугроб... Левым боком легковушка столкнулась с правой стороной автобуса», - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадавших не оказалось. Повреждения получили лишь транспортные средства.

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