Российские Вооруженные Сила за ночь продвинулась еще на 4 км и взяли населенные пункты Михайловка, Батманка, Красный Партизан, Троицкое, Ставки.
24 марта крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом. Уничтожена крупнейшая из оставшихся у вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны, сообщил на брифинге 25 марта 2022, специальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.
Группой вертолетов Ка-52 и Ми-28н «ночных охотников», уничтожено 24 единицы боевой техники: семь танков, пять БМП, 3 БТР.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 беспилотный летательный аппарат, 204 зенитных ракетных комплекса, 1587 танков и других боевых бронированных машин, 163 установки реактивной системы залпового огня, 636 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1397 единиц специальной военной автомобильной техники.
Утром 24 марта российской армией взят под контроль город Изюм в Харьковской области.
Опубликовано видео, как военнослужащие Российской Федерации доставили в Мариуполь партию гуманитарной помощи: продуктовые комплекты, которые включают в себя продукты первой необходимости, а также бутилированную питьевую воду. В одном из центральных районов Мариуполя местные жители получили около тысячи продовольственных наборов.
Также российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь жителям пригорода Чернигова. Доставлены продуктовые наборы, средства гигиены, детское питание. Жители, изъявившие желание покинуть населённый пункт, были эвакуированы военнослужащими военной полиции ВС РФ.
По данным СМИ (РИА Новости, «Известия» ) обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.