Опубликовано видео, как военнослужащие Российской Федерации доставили в Мариуполь партию гуманитарной помощи: продуктовые комплекты, которые включают в себя продукты первой необходимости, а также бутилированную питьевую воду. В одном из центральных районов Мариуполя местные жители получили около тысячи продовольственных наборов.