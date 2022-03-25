По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, утром в субботу 26 марта в Новосибирске столбики термометра поднимутся до 0…-2 градусов. Днём похолодает до -7 по Цельсию. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и небольшом мокром снеге. При этом в воскресенье, 27 марта, днём они обещают солнечную и безветренную погоду.