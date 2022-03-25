Мэр Новосибирска Локоть возглавил медиарейтинг сибирских градоначальников

В феврале 2022 года СМИ упоминали Анатолия Локтя чаще, чем других. В частности, говорилось о его выступлении перед депутатами горсовета Новосибирска, которое состоялось 14 февраля. Совет одобрил итоги работы мэра за 2021 год.