В России получателями социальной пенсии являются инвалиды с первой по третью группы, дети с ограниченными возможностями. Также на неё претендуют несовершеннолетние, оставшиеся без кормильца, либо сироты. На обеспечении находятся представители малочисленных народов Севера и пожилые люди (женщины от 65 лет и мужчины от 70 лет).