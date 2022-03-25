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Posted 25 марта 2022, 05:25

Published 25 марта 2022, 05:25

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

Рамадан-2022: когда начинается месяц священного поста у мусульман

Рамадан-2022: когда начинается месяц священного поста у мусульман

25 марта 2022, 05:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В 2022 году Рамадан начнется 1 апреля и продлится мусульманский пост до 1 мая. Традиционно этот месяц мусульмане должны соблюдать определенные правила, например, не есть и не пить в светлое время суток. Какие еще существуют традиции и запреты – в материале Atas.info.

1 апреля 2022 года начинается месяц обязательного мусульманского поста – Рамадан. По традициям и религии этот пост считается настоящим самоконтролем, а также духовным и телесным очищением. Священный месяц сближает и родных и друзей. История праздника, какие у него существуют традиции и запреты – читайте в нашем материале.

Когда начинается Рамадан?

Так как мусульманский календарь основан на лунном исчислении времени, ежегодно дата начала и конца Рамадана меняются. В 2022 году месяц поста начнется с заходом солнца 1 апреля, а закончится он 1 мая – ровно 30 дней.

Традиционно, все правила строгого поста действуют в темное время суток. Именно по такому же принципу принято завершать Рамадан – с заходом солнца, 2 мая. Завершение мусульманского поста проходит в мечетях, когда мусульмане собираются на коллективную молитву.

К окончанию постного месяца стоит подготовиться заранее. В домах и во дворах необходимо провести генеральную уборку, приготовить блюда для праздника и выбрать лучшие наряды. По традиции обязательным ритуалом является раздача милостыни. Верующие уверены, что это поможет компенсировать совершенные ими ошибки во время Рамадана. Добровольно жертвуют как деньгами, так и продуктами питания.

История праздника

Впервые упоминается Рамадан в Коране. В священной книге указано, что поститься следует определенное количество дней. Стоит отметить, что Коран был дарован именно в этот же месяц – апрель.

Известно, что одним из самых строгих среди всех религий в мире считается пост в Исламе. Самый главный запрет подразумевает полный отказ от пищи и воды в светлое время дня. Есть и пить нельзя от сухура – первого приема пищи до начала рассвета рано утром, до ифтара – второго и последнего вечернего приема пищи.

Еще пару лет назад время сухура и ифтара могли определять в каждой семье или в мечете, где вывешивали время завтрака и ужина. Однако теперь, с современными технологиями, можно посмотреть время сухура и ифтара по местному времени в интернете на разных сайтах.

Что разрешено в праздник?

  • В дни Рамадана разрешено принимать лекарства через уколы и вакцинироваться;
  • Разрешено купаться, с условием, что вода не попадет в рот;
  • Разрешено целоваться, но не более того;
  • Разрешено чистить зубы, при этом воду глотать запрещено;
  • Разрешено глотать слюну;
  • Разрешено сдавать кровь;
  • Разрешено случайное попадание еды или воды в рот: не будет считаться нарушением поста, если вы не специально проглотили мошку или к вам в рот попала капля дождя.

Что запрещено в Рамадан?

  • Главным запретом во время месяца Рамадана считается отказ от еды и воды в светлое время суток;
  • Запрещено курить или нюхать табак, в том числе кальян
  • Запрещено проглатывать любую мокроту, которая попала в рот, так как это будет считаться питьем;
  • Запрещено специально провоцировать рвоту.
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