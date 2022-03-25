Известно, что строительством Восточного обхода занимается «Новосибирскавтодор». В зимний период подрядчик сделал дорожное покрытие из песка и щебеночно-песчаной смеси на участке в 1,5 км. Еще на одном участке было отсыпано земельное полотно. Дорожники смонтировали водопропускные трубы и поставили рядом завод по выпуску цементобетона. Работы первого этапа завершат до 30 октября 2024 года.