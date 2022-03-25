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В 2022 году откроют движение по путепроводу Восточного обхода в Новосибирске

25 марта 03:24
Фото: Медиахолдинг1Mi
Строительство дороги пойма 2021 год
Проезд будет запущен в тестовом режиме.

В Новосибирске в 2022 году запустят движение по одному из путепроводов Восточного обхода Новосибирска. Он расположен на пересечении с трассой К-19Р до Ленинск-Кузнецкого.

Известно, что строительством Восточного обхода занимается «Новосибирскавтодор». В зимний период подрядчик сделал дорожное покрытие из песка и щебеночно-песчаной смеси на участке в 1,5 км. Еще на одном участке было отсыпано земельное полотно. Дорожники смонтировали водопропускные трубы и поставили рядом завод по выпуску цементобетона. Работы первого этапа завершат до 30 октября 2024 года.

В 2022 году подрядчик продолжает строительство путепроводов. Движение по одному из них будет запущено в тестовом режиме.

Напомним, ранее стало известно, что из федерального бюджета в Новосибирскую область выделят дополнительные денежные средства – 2,8 млрд рублей. Их направят на строительство Восточного обхода, который позже станет частью Чуйского тракта.

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#Новости#Дорога#Строительство#2022#Город
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