Военное положение вводится во время военных действий или угрозы для безопасности страны. Такое может произойти в РФ только в том случае, если будет угроза применения силы против страны – это вторжение или нападение иностранного государства, военная оккупация, бомбардировка, блокада портов или берегов, нападение на военных в любом месте, засылка вооруженных сил или наемников, которые применяют силу против российских военных, объявление войны.