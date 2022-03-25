Президент России Владимир Путин 8 марта 2022 заявил, что в боевых действиях в ходе спецоперации на Украине не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Atas.info изучил закон о призыве военнообязанных из запаса при мобилизации в России.
Мобилизация – это когда призывают военнообязанных граждан для обороны России в военное время. Объявляется она только президентом, если произошла агрессия против страны. Порядок мобилизации регламентирует закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», опубликованный на сайте правительства РФ.
Призыву на военную службу при мобилизации подлежат военнообязанные граждане, пребывающие в запасе (прошедшие срочную службу, или учебу на военной кафедре в вузе, принявшие присягу).
Военнообязанных будут призывать из запаса по разрядам. Обычно первыми призывают запасников младших возрастов.
Но если потребуется, мобилизованы могут быть военнообязанные любого возраста. Матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы - до 50 лет. Младшие офицеры остаются в запасе до 60 лет. Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга, полковники, капитаны 1 ранга – до 65 лет, высшие офицеры – до 70 лет.
Женщин, которые находятся в запасе, могут призвать до 45 лет, а имеющих воинское звание – до 50 лет.
Эксперты предполагают, что в случае объявления всеобщей мобилизации в России в первую очередь будет призван оплачиваемый резерв – это мужчины, которые проходят подготовку в военных учебных заведениях или в воинских частях. Следующим шагом может быть мобилизация первого разряда запаса — особенно тех, кто за последние два года проходил подготовку на военных сборах.
Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, которые имеют неснятую или непогашенную судимости за совершение тяжкого преступления.
Военнослужащие в такое время продолжают проходить военную службу, за исключением военнослужащих женского пола, имеющих детей в возрасте до 16 лет.
Военное положение вводится во время военных действий или угрозы для безопасности страны. Такое может произойти в РФ только в том случае, если будет угроза применения силы против страны – это вторжение или нападение иностранного государства, военная оккупация, бомбардировка, блокада портов или берегов, нападение на военных в любом месте, засылка вооруженных сил или наемников, которые применяют силу против российских военных, объявление войны.
Напомним, что сроки весеннего призыва ежегодно с 1 апреля по 15 июля, осенний призыв — с 1 октября по 31 декабря. На срочную военную службу призывают мужчин от 18 до 27 лет, срок службы — один год.