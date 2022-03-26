В целом по России, в 2021 году россияне были более аккуратны за рулем, и старались быстрее оплатить наложенные штрафы. Большинство оплаченных квитанций за нарушение ПДД (68%) были на сумму 250 рублей: размер минимального штрафа ГИБДД по стране составляет 500 рублей, а значит, в основном это были квитанции, оплаченные со скидкой 50% (за 20 дней с момента вынесения постановления), сообщает РИА Новости.