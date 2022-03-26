До начала специальной военной операции ВСУ вместе с нацгвардией насчитывали 260 тыс. 200 военнослужащих. За месяц боевых действий их потери составили порядка 30 тыс. человек, в том числе более 14 тысяч — безвозвратные и около 16 тысяч — санитарные. Такова оценка Генштаба ВС РФ.