Замок эконом-класса продают под Новосибирском всего за 350 тысяч рублей

Судя по данным сайта объявлений, объект продается еще с 2017 года, однако желающих стать владельцем собственного замка пока не нашлось сообщает Сиб.фм. Возможно, — из-за удалённости дачи. Хотя добраться до нее можно на электричке до станции Паровозная. Есть и маршрутное такси.