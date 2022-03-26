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Замок эконом-класса продают под Новосибирском всего за 350 тысяч рублей

26 марта 06:01
Фото: Агентство недвижимости «Интеграл»
Загородный дом, похожий на замок продается в СНТ «Кирпичник» в Мошковском районе Новосибирской области. Эффектная недвижимость, возле реки Иня стоит всего 350 тысяч рублей.

Двухэтажный дом, похожий на замок имеет площадь всего — 24 квадратных метра. Поэтому уникальный объект выставлен на продажу за 350 тысяч рублей в СНТ «Кирпичник» в Мошковском районе под Новуосибирском.

Мини-замок расположен недалеко от реки Иня, на участке площадью пять соток, где растут кедры. Дом был построен в 1980 году, еще в эпоху СССР.

Судя по данным сайта объявлений, объект продается еще с 2017 года, однако желающих стать владельцем собственного замка пока не нашлось сообщает Сиб.фм. Возможно, — из-за удалённости дачи. Хотя добраться до нее можно на электричке до станции Паровозная. Есть и маршрутное такси.

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В конце 2021 года под Новосибирском продавался коттедж, по цене настоящего замка – 24 миллиона рублей. Тот «замок», площадью в 160 квадратных метров продавался в микрорайоне Аэропорт, в частном секторе, на участке в 10 соток.

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#Новости#Новосибирск#Общество
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