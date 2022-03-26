Четыре сельхозпредприятия в трех районах Новосибирской области, готовы сдать в аренду жителям Новосибирска и других городов 70 гектаров плодородной земли для выращивания картофеля. Такое предложение весной 2022 выглядит особенно кстати, для укрепления продовольственной самодостаточности Новосибирской области.
«В 2022 году четыре сельхозпредприятия готовы предоставить почти 70 га земли в Искитимском, Тогучинском, Колыванском районах. Делается это на коммерческой основе, в дополнительные слуги входит междурядная прополка, обработка от вредителей, механизированная посадка и даже копка», - цитирует ТАСС пресс-службу министерства сельского хозяйства Новосибирской области.
Список таких сельхозпредприятий Минсельхоз направит в мэрию Новосибирска. Горожане, желающие посадить картофель, могут обращаться с заявками в городскую администрацию.