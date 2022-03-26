«В 2022 году четыре сельхозпредприятия готовы предоставить почти 70 га земли в Искитимском, Тогучинском, Колыванском районах. Делается это на коммерческой основе, в дополнительные слуги входит междурядная прополка, обработка от вредителей, механизированная посадка и даже копка», - цитирует ТАСС пресс-службу министерства сельского хозяйства Новосибирской области.