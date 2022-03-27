atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Двое мужчин связали скотчем таксиста и угнали автомобиль в Новосибирске

27 марта 05:13
Фото: pixabay.com
Похищенный неизвестными водитель такси из Новосибирска смог выпрыгнуть из багажника автомобиля на ходу.

В Новосибирске полицейские задержали угонщиков автомобиля такси. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл ещё 26 марта. В отдел полиции Кировского района обратился мужчина с заявлением об угоне и автомобиля, принадлежавшего такса-парку. Оказалось, что вместе с машиной неизвестные преступники похитили и самого водителя – ему удалось сбежать.

По данным ведомства, двое новосибирцев вызвали такси через приложение к дому по улице Бурденко. Когда водитель подъехал, они отработали на нём методы похищения из 90-х: угрожая ножом, связали скотчем, закрыли в багажнике и увезли в неизвестное управление. Мужчине в какой-то момент удалось выпрыгнуть из машины на полном ходу.

«По горячим следам правоохранители нашли автомобиль возле одного из домов на территории того же районе, где был совершен угон. На месте задержали 31-летнего жителя Новосибирска», - уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье об угоне транспортного средства с применением насилия. Его арестовали, а сообщника продолжили искать.

Материалы по теме
Под Новосибирском уголовник взломал гараж ради угона у соседа старых «Жигулей»Попытку угона внедорожника Hyundai сняли на видео в НовосибирскеВ Новосибирске банда детей пойдет под суд за 11 краж и 10 угоновНовосибирец попал в спецприемник после угона автомобиля Toyota Raum
#Новости#Новосибирск#Криминал
Подпишитесь
Очереди из добровольцев заметили у военкомата в Новосибирске
Вчера, 17:46
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52