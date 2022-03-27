Двое мужчин связали скотчем таксиста и угнали автомобиль в Новосибирске

В Новосибирске полицейские задержали угонщиков автомобиля такси. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Инцидент произошёл ещё 26 марта. В отдел полиции Кировского района обратился мужчина с заявлением об угоне и автомобиля, принадлежавшего такса-парку. Оказалось, что вместе с машиной неизвестные преступники похитили и самого водителя – ему удалось сбежать.
По данным ведомства, двое новосибирцев вызвали такси через приложение к дому по улице Бурденко. Когда водитель подъехал, они отработали на нём методы похищения из 90-х: угрожая ножом, связали скотчем, закрыли в багажнике и увезли в неизвестное управление. Мужчине в какой-то момент удалось выпрыгнуть из машины на полном ходу.
«По горячим следам правоохранители нашли автомобиль возле одного из домов на территории того же районе, где был совершен угон. На месте задержали 31-летнего жителя Новосибирска», - уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье об угоне транспортного средства с применением насилия. Его арестовали, а сообщника продолжили искать.