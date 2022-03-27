atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Футбольного блогера Маврина задержали после матча с новосибирской командой

27 марта 04:05
Фото: Телеграм-канал Mavrin Live
По словам очевидцев, игрок команды «Амкал» Маврин приставал к зрителям на трибунах и вёл себя неадекватно.

В Новосибирске задержали игрока любительской команды «Амкал» Василия Маврина после матча с ФК «Новосибирск» 26 марта. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Напомним, в субботу на стадионе «Заря» состоялся товарищеский матч известных блогеров против местной футбольной команды. На игру раскупили все билеты, ожидалась самая зрелищная игра, рассказывал Atas.info пресс-атташе ФК «Новосибирска».

По словам очевидцев, после матча капитан любительской команды Маврин начал ходить по трибунам, фотографироваться со зрителями. Он игнорировал просьбы организаторов покинуть стадион.

«Сидело много детей, и он раздавал им, вроде, автографы. Был очень весел, раскачивал зал. Но это поведение не понравилось руководству клуба», - сообщила Atas.info одна из зрительниц Алёна Шепелева.

На глазах у толпы Василия Маврина заковали в наручники и увели с манежа полицейские. С их слов, за неуважительно отношение к окружающим, уточняли в ГУ МВД.

В отношении блогера-футболиста составлен протокол по статье за мелкое хулиганство. Материалы административного дела передадут в суд.

Материалы по теме
Фан-зону к Чемпионату Европы по футболу закрыли в Новосибирске из-за коронавирусаФутбол «Спартак» - ЦСКА, во сколько смотреть матч 26 февраля 2022 в чемпионате РПЛФутбол «Спартак» - ЦСКА 26 февраля 2022: время ТВ-трансляции и расписание 19-го тура
#Новости#Спорт
Подпишитесь
Очереди из добровольцев заметили у военкомата в Новосибирске
Вчера, 17:46
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52