Футбольного блогера Маврина задержали после матча с новосибирской командой

В Новосибирске задержали игрока любительской команды «Амкал» Василия Маврина после матча с ФК «Новосибирск» 26 марта. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Напомним, в субботу на стадионе «Заря» состоялся товарищеский матч известных блогеров против местной футбольной команды. На игру раскупили все билеты, ожидалась самая зрелищная игра, рассказывал Atas.info пресс-атташе ФК «Новосибирска».
По словам очевидцев, после матча капитан любительской команды Маврин начал ходить по трибунам, фотографироваться со зрителями. Он игнорировал просьбы организаторов покинуть стадион.
«Сидело много детей, и он раздавал им, вроде, автографы. Был очень весел, раскачивал зал. Но это поведение не понравилось руководству клуба», - сообщила Atas.info одна из зрительниц Алёна Шепелева.
На глазах у толпы Василия Маврина заковали в наручники и увели с манежа полицейские. С их слов, за неуважительно отношение к окружающим, уточняли в ГУ МВД.
В отношении блогера-футболиста составлен протокол по статье за мелкое хулиганство. Материалы административного дела передадут в суд.