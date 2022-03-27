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Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 27 марта 2022

27 марта 02:50
Фото: Медиахолдинг1Mi
Министерство обороны РФ доложило о результатах спецоперации на Украине в ходе брифинга 25 марта 2022 года. В частности, были озвучены потери среди военнослужащих России и ВСУ и урон, наносимый инфраструктуре Украины.
Сюжет
Украина

По ситуации на 25 марта российскими войсками заблокированы города Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под контролем Херсонская и большая часть Запорожской области.

Сейчас силы ВС РФ сконцентрированы на освобождении Донбасса. Эту цель озвучил первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Участниками специальной военной операции считались 260 200 тысяч военнослужащих. За месяц в ходе боевых действий насчитано 30 тысяч потерь, из которых свыше 14 тысяч — безвозвратные и около 16 тысяч — санитарные.

Из 2 тыс. 416 танков и бронемашин уничтожено 1 тыс. 587 единиц; из 152 самолетов — 112, из 149 вертолетов — 75; из 36 БПЛА «Байрактар ТБ2» — 35; из 180 комплексов ПВО С-300 и «Бук М1» — 148; из 300 РЛС различного назначения — 117. Практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система ПВО, а также военно-морские силы страны.

Специальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков добавил, что порядка 3,5 тысяч военнослужащих награждены за проявленный героизм.

По данным РИА Новости, обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.

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