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Posted 27 марта 2022, 03:19

Published 27 марта 2022, 03:19

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

Марихуану и синтетику чаще поставляли в Новосибирскую область за два года

Марихуану и синтетику чаще поставляли в Новосибирскую область за два года

27 марта 2022, 03:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Самыми распространёнными наркотиками в Новосибирской области стали марихуана и синтетические соли.

Новосибирские полицейские изъяли 645 кг наркотиков в регионе за 2020 и 2021 год. Среди веществ чаще находили марихуану и синтетику.

В течение двух последних лет на территорию региона поставляли 250 кг марихуаны, 210 кг N-метилэфедрона и 117 мефедрона. Об этом пишет РБК Новосибирск со ссылкой на МВД Новосибирской области.

Известно, что в 70 случаях наркокурьеры осуществляли поставку из других субъектов России на автомобилях. Во всех посылках были найдены синтетические вещества.

В 2020 году полицейские пресекли 27 попыток доставить наркотики транспортом в регион. Тогда они изъяли 83 кг наркотических веществ, из которых 53 кг – синтетика.

В 2021 году в Новосибирскую область тем же способом пытались перевезти 93 кг наркотиков. После экспертизы выяснилось, что 71 кг – запрещённые вещества синтетического происхождения.

Кроме того, в позапрошлом году в регионе обнаружили 7 нарколабораторий. При этом в 2019 их было всего 5.

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#Криминал#Новосибирск
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