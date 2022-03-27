Марихуану и синтетику чаще поставляли в Новосибирскую область за два года

Posted 27 марта 2022, 03:19
Published 27 марта 2022, 03:19
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
Новосибирские полицейские изъяли 645 кг наркотиков в регионе за 2020 и 2021 год. Среди веществ чаще находили марихуану и синтетику.
В течение двух последних лет на территорию региона поставляли 250 кг марихуаны, 210 кг N-метилэфедрона и 117 мефедрона. Об этом пишет РБК Новосибирск со ссылкой на МВД Новосибирской области.
Известно, что в 70 случаях наркокурьеры осуществляли поставку из других субъектов России на автомобилях. Во всех посылках были найдены синтетические вещества.
В 2020 году полицейские пресекли 27 попыток доставить наркотики транспортом в регион. Тогда они изъяли 83 кг наркотических веществ, из которых 53 кг – синтетика.
В 2021 году в Новосибирскую область тем же способом пытались перевезти 93 кг наркотиков. После экспертизы выяснилось, что 71 кг – запрещённые вещества синтетического происхождения.
Кроме того, в позапрошлом году в регионе обнаружили 7 нарколабораторий. При этом в 2019 их было всего 5.