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Стоимость проезда в автобусах может начать определять мэрия Новосибирска

27 марта 11:48
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сейчас такими полномочиями обладает правительство Новосибирска.

Городская мэрия может начать определять стоимость проезда в автобусах и троллейбусах Новосибирска. Сейчас этим полномочием обладает Правительство региона.

По данным сайта Infopro54.ru, этот вопрос обсудили на заседании профильного комитета по тарифам в Заксобрании региона. С предложением выступил глава департамента по тарифам Гарей Асмодьяров. Начальник предложил передать полномочия по установлению тарифов на перевозки пассажиров и багажа автобусами, троллейбусами и трамваями муниципалитетам Новосибирска, Бердска, Искитима и Оби.

«В настоящее время прорабатывается возможность принятия этих полномочий. Ранее в мэрии Новосибирска было структурное подразделение, которое занималось тарифами. С помощью департамента по тарифам возможно реанимировать его работу. Хорошо, что департамент по тарифам совсем не устраняется и готов предоставлять консультационные услуги. Мэрия Новосибирска справится с поставленными задачами при передаче полномочий», — уточнил заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов.

В Законодательном собрании региона заявили, что к такому законопроекту пока имеются некоторые вопросы. Подробности рассмотрят во втором чтении в апреле 2022 года.

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