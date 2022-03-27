Так, самая дешевая комната в центре Новосибирска находится на улице Каменская в доме №84в. Он расположен недалеко от ТЦ «Галерея Новосибирск». Владелец продает комнату за 900 тысяч рублей. Там есть общая кухня, раковина, плита и другая бытовая техника.