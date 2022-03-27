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Жительница Новосибирска намерена судиться с Fix Price из-за шума

27 марта 04:25
Фото: Медиахолдинг1Mi
Роспотребнадзор проводил замеры шума в магазине после жалобы сибирячки, однако проблему это не решило.

В Новосибирске жительница дома по улице Ленина, 32 Анастасия Бартош пожаловалась правоохранителям на шум из магазина Fix Price, расположенного на первом этаже здания. Однако специалистам не удалось решить проблему, и теперь она намерена обратится в суд.

Сибирячка рассказала, что работает айтишником из дома, а её квартира находится над складом сети Fix Price. Она утверждает, что из магазина ежедневно до её квартиры доносятся громкие звуки. Это мешает ей сосредоточится и отдыхать.

По словам Анастасии, ещё несколько лет назад под окнами разгружали фуры. С этой проблемой ей помогли справиться правоохранители.

Шум в магазине не прекратился. Она пожелала, чтобы в здании установили звукоизоляцию. Специалисты Роспотребнадзора произвели замер шума и выявили значительное отклонение от норм.

Владелец помещения утверждал, что со склада убрали по просьбе ведомства прессовальный станок. Девушке и этого оказалось недостаточно так, как шум продолжился. Сейчас она готовит обращение в суд, пишет НГС.

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