Жительница Новосибирска намерена судиться с Fix Price из-за шума

В Новосибирске жительница дома по улице Ленина, 32 Анастасия Бартош пожаловалась правоохранителям на шум из магазина Fix Price, расположенного на первом этаже здания. Однако специалистам не удалось решить проблему, и теперь она намерена обратится в суд.
Сибирячка рассказала, что работает айтишником из дома, а её квартира находится над складом сети Fix Price. Она утверждает, что из магазина ежедневно до её квартиры доносятся громкие звуки. Это мешает ей сосредоточится и отдыхать.
По словам Анастасии, ещё несколько лет назад под окнами разгружали фуры. С этой проблемой ей помогли справиться правоохранители.
Шум в магазине не прекратился. Она пожелала, чтобы в здании установили звукоизоляцию. Специалисты Роспотребнадзора произвели замер шума и выявили значительное отклонение от норм.
Владелец помещения утверждал, что со склада убрали по просьбе ведомства прессовальный станок. Девушке и этого оказалось недостаточно так, как шум продолжился. Сейчас она готовит обращение в суд, пишет НГС.