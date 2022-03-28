Банк Хоум Кредит увеличит ставки по вкладам и накопительному счету

Помимо этого, изменятся условия начисления процентов по накопительным счетам, открытым с 1 августа 2021 года. Для того, чтобы получить максимум доходности (22% годовых), необходимо каждый месяц совершать оплату дебетовыми и кредитными картами “120 дней без %” и “Кредитная Польза” либо картами рассрочки Банка Хоум Кредит покупки на сумму от пятидесяти тысяч рублей совокупно по всем картам. Кроме того, при совершении транзакций по картам от десяти тысяч рублей на остаток по накопительному счету будет начисляться 17% годовых, а во всех других случаях - 12% годовых. Уточняется, что повышенный процент начисляется на сумму остатка до полутора миллионов рублей, а если сумма больше, то на разницу будет начислено 10% годовых.