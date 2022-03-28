В Новосибирске более 40 магазинов популярных брендов закрылись в марте 2022. По данным 2ГИС, работу приостановили в крупных торговых центрах.
Так, в ТЦ МЕГА завершили работу магазины испанской компании Inditex, в которую входит Zara, Stradivarius, Oysho, Pull&Bear и Bershka и Mango. Также временно закрылась американская сеть Levi`s и британская сеть товаров Mothercare. Самым резонансным закрытием стал шведский гипермаркет ИКЕА. Он приостановил свою деятельность 4 марта.
В ТЦ «Аура» закрылся шведский магазин H&M и магазины компании Inditex. На время приостановлена работа магазина Massimo Dutti. Сейчас в торговом центре не работают магазины Levi`s и Mothercare. Помимо этого, завершили деятельность спортивные магазины Adidas, Adidas Kids, Puma и Reebok. Также в «Ауре» закрылся американский магазин косметики M.A.C. и точка по продаже капсул для кофеварок Nespresso.
В ТЦ «Галерея Новосибирск» закрылось больше всего магазинов. Здесь перестали работать мужские и женские отделы H&M. Кроме того, свернули работу магазины бренда Inditex, в том числе магазин домашних товаров Zara Home, а также Massimo Dutti, Adidas. Завершил работу и магазин электроники Apple box.
Стоит отметить, что все магазины не будут работать временно. Однако они продолжают платить зарплату работникам, а также за аренду в ТЦ. О том, как сегодня выглядят торговые центры, смотрите в материале Atas.info.