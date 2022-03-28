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Какие законы изменятся в России в апреле 2022 – сообщает Государственная Дума

28 марта 08:28
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В России вступает в силу ряд новых законов с апреля 2022 года – какие изменения ожидаются

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале, что с апреля этого года произойдут изменения в законах о пенсии, статусе участников спецоперации на Украине, поддержке бизнеса и других.

Индексация социальных пенсий

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 8,6% – это затронет 4 млн человек. Такую же процедуру уже проводили для гражданских неработающих и военных пенсионеров.

Статус участников спецоперации на Украине

Вступит в силу закон о признании участников военной спецоперации на Украине, в ДНР и ЛНР ветеранами боевых действий – это даст им различные льготы, например, по оплате коммунальных услуг.

Закон о фейках о работе российских госорганов за рубежом

Закон об ответственности за фейки о работе российских госорганов за рубежом тоже начнет работать с 1 апреля. Речь идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и Следственном комитете.

Упрощенная соцподдержка и доступ к «Госуслугам» для детей

С начала апреля в России упростят получение социальной поддержки благодаря тому, что реквизиты банковских счетом будут передаваться в информационные системы в установленном порядке. Согласие на это можно будет дать через систему идентификации и аутентификации.

При этом на «Госуслугах» теперь смогут зарегистрироваться дети, которые достигли 14 лет – они должны будут указать СНИЛС, данные паспорта, телефон и адрес электронной почты.

Поддержка граждан РФ и бизнеса

Правительство России с 1 апреля отменяет уплату НДФЛ с процентных доходов, которые были получены по банковским вкладам в 2021-2022 годах. Также для IT-компаний на 2022-2024 годы введут нулевую ставку налога на прибыль.

Будет также упрощение и ускорение ввода иностранных лекарств на российских рынок.

Напомним, что Государственная дума Российской Федерации 23 марта приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, цель которого - снизить административную нагрузку на малый и средний бизнес.

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