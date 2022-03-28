По данным ГУ МВД, в 2021 году в Октябрьском районе совершено больше всего наркопреступлений. Всего было зафиксировано 258 незаконных оборотов наркотиков. Рост показателя достиг 9,78%.
Помимо этого, в ТОП-3 районов Новосибирска вошли Кировский и Ленинский. Там совершено 210 (-12,5%) и 204 (-28,17%) аналогичных преступлений.
Затем в рейтинге идет Заельцовский (139), Первомайский (100), Калининский (96), Дзержинский (89), Центральный (65), Советский (46) и Железнодорожный (39) районы города.
Общее количество наркопреступлений фиксируется в 1 246. Стоит отменить, что в прошлом году преступность снизилась на 15,7%. В Новосибирской области число наркопреступлений сократилось на 3,79% - до 661, пишет РБК.