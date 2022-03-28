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Повышение зарплаты бюджетникам с 1 апреля 2022 по указанию Путина: последние новости

28 марта 05:34
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сотрудников бюджетной сферы в России ожидает повышение зарплат с 1 апреля 2022 года. Кто относится к этой категории и насколько им повысят оплату труда – в материале Atas.info.

В России в бюджетный сектор входят более 42% занятых – это около 50-60 миллионов человек. По указу президента Владимира Путина от 16 марта 2022 года, работникам этой сферы проиндексируют зарплату с 1 апреля 2022 года.

Кто относится к бюджетникам:

  • Учителя государственных школ, преподаватели вузов, за исключением частных учреждений.
  • Сотрудники сферы здравоохранения, не считая частных клиник.
  • Налоговые сотрудники, таможенники.
  • Военнослужащие, но не солдаты на срочной службе.
  • Работники социальных служб.
  • Полицейские, учёные на госслужбе, пожарные, спасатели и другие оперативные службы.
  • Остальные работники предприятий, которые находятся на государственном обеспечении.

Индексация пенсий, зарплат и повышение МРОТ в 2022 году

Ежегодно с 1 января, либо с 1 апреля россиянам индексируют различные выплаты. В этом году на 8,6 % поднимут пенсии – их размер будет составлять до 19 000 рублей.

Также семьей с детьми от 3 до 7 лет ожидает перерасчёт выплат с повышением на 3,8 %. С 1 апреля вводят новое пособие на детей от 8 до 16 лет.

Известно, что в 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 13 890 рублей. Ещё в прошлом году он был равен 12 792 руб.

Заработная плата бюджетников зависит от МРОТ. С прошлого года доход работников этой сферы вырос на 8,6%. Предположительно, повышение с 1 апреля 2022 года будет аналогичным, либо больше на 1%.

По данным с сайта кабмина, к 28 марта 2022 года Правительство РФ ждет предложений от Минтруда и Минфина по повышению зарплат бюджетникам, а также МРОТа, пенсий и социальных выплат в регионах страны.

На сегодняшний день известно, что зарплаты уже проиндексировали на 10% сотрудникам компании «Русал». Также на 4.2% увеличили оклад работникам «РЖД» и до 10% готовы повысить оплату труда в «Норникеле», сообщается на сайте Gogov.ru.

#Новости#Экономика
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