В Новосибирске спасатели сняли пьяного мужчину с крыши гипермаркета. Об этом передают в группе МАСС.
Инцидент произошел в Калининском районе на улице 25 лет Октября. Как рассказали очевидцы, на крыше супермаркета лежал мужчина без движения около 40 минут.
«27 марта днём в 12:10 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация от сердобольной женщины, что из окна своего дома она уже 40 минут наблюдает, как на крыше супермаркета лежит мужчина без движения. А ещё один мужчина чистит снег, не обращая на это внимание», - уточнили в группе МАСС.
Спасатели выяснили, что двое новосибирцев чистили снег на крыше одноэтажного здания. Один из них устал и прилег отдохнуть на снег, пока его товарищ продолжал убирать снег. Позже стало ясно, что мужчина 1977 года рождения был в состоянии алкогольного опьянения.
Благодаря альпинистскому снаряжению его удалось эвакуировать с крыши здания. Сибиряка передали бригаде скорой медицинской помощи и полицейским.
«Спасатели не смогли привести мужчину в адекватное состояние и приняли решение спустить его с крыши, чтобы передать бригаде врачей скорой помощи. Для этого мужчину уложили на лотковые жёсткие носилки и с применением альпснаряжения и лестницы аккуратно спустили вниз. Мужчина был передан бригаде врачей скорой помощи и сотрудникам отдела полиции», - добавили спасатели.