В Новосибирской области РЖД оштрафовали за нарушение трудовых прав сотрудников. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В результате следствия выяснилось, что более 50 сотрудников не были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Помимо этого, не всех сотрудников ознакомили с результатами специальной оценки условий труда, направили на обучение и проверку знаний по охране труда.
По инициативе прокурора РЖД выписали штраф на 450 тысяч рублей. К дисциплинарной ответственности привлекли пять должностных лиц, которые отвечали за охрану труда. Также начальнику Чулымской дистанции пути внесли представление. Весь персонал обучили нормам охраны труда.
ОАО "РЖД" и виновных сотрудников предприятия привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации».