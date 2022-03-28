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РЖД в Новосибирской области оштрафовали на 450 тысяч за нарушение трудовых прав

28 марта 05:37
Фото: Медиахолдинг1Mi
К дисциплинарной ответственности привлекли пять должностных лиц.

В Новосибирской области РЖД оштрафовали за нарушение трудовых прав сотрудников. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В результате следствия выяснилось, что более 50 сотрудников не были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Помимо этого, не всех сотрудников ознакомили с результатами специальной оценки условий труда, направили на обучение и проверку знаний по охране труда.

По инициативе прокурора РЖД выписали штраф на 450 тысяч рублей. К дисциплинарной ответственности привлекли пять должностных лиц, которые отвечали за охрану труда. Также начальнику Чулымской дистанции пути внесли представление. Весь персонал обучили нормам охраны труда.

ОАО "РЖД" и виновных сотрудников предприятия привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации».

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