Получателями страховой пенсии в России являются пенсионеры – женщины от 65 лет и мужчины от 70 лет - с трудовым стажем менее 15 лет. Размер их выплат составляет 6 295 рублей. Также они получают социальную доплату до величины прожиточного минимума. Это около 13 тысяч рублей.