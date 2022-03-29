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Безработица достигла 6% в Новосибирской области

29 марта 08:28
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Новосибирской области уровень безработицы составил 6,1 % от общей численности населения в 2021 году. Данные об том приводит Новосибирскстат.

По данным аналитиков, в регионе занятыми за последний год считались 58,8 % людей в возрасте от 15 лет. Всего под критерий рабочей силы попали 1 000 436 человек, что относится к 62,6 % от общего числа жителей региона.

В прошлом году в сфере экономики работали 1 000 349 новосибирцев. А зарегистрированными как безработные были 87 тысяч человек.

Показатель безработицы в Новосибирской области на данный момент выше среднего, по сравнению с соседними регионами Сибири. Так в Республиках Тыва и Алтай уровень не занятых составил 15 и 12 %.

Меньший уровень только в Красноярском крае и Кемеровской области – 3,6 и 5,4 %. Средний по России при этом - 4,8 %.

#Новости#Экономика
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