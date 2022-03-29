Денис Буцаев: ППК “РЭО” получила ESG-рейтинг на уровне ESG-II(с)

«За прошедшее время ППК «РЭО» сделала ряд шагов для устойчивого развития компании и отрасли в целом. В 2021 году была зарегистрирована программа облигаций ППК «РЭО» на сумму 100 миллиардов рублей — у компании появилась возможность выпускать зеленые облигации. Средства пойдут на строительство новых объектов обращения с ТКО и модернизацию существующих, что скажется положительно на окружающей среде и социуме, а также снизит полигонное размещение ТКО. Мы уже определили предварительный список перспективных проектов на 2022 год, это объекты в Московской, Свердловской, Нижегородской, Тульской, Кемеровской областях, в республиках Татарстан и Якутия. Хочу подчеркнуть, что это не просто высокий рейтинг Российского экологического оператора, но и очень высокий рейтинг всей отрасли обращения с отходами, которую курирует вице-премьер Виктория Абрамченко. Благодаря рейтингу в отрасль будут еще активнее привлекаться деньги на финансирование новых проектов», — рассказал генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев.
Как пишут vedomosti.ru., заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев сообщил, что в 2021 году компания профинансировала пять проектов в трех регионах на сумму 6,2 миллиарда рублей. Среди таких проектов – ООО «Комбинат», ООО «КПО Нева», ООО «ЭкоРесурсПоволжье», ООО «ЭкоЛайн-ВторПласт», ООО «Регион-Комфорт». Минимальная доля утилизации на объектах с учетом вторичных материальных ресурсов составляет 50%, а в среднем это значение достигает 69%.
«ППК «РЭО» выкупила облигации «ЭкоЛайн-ВторПласт» на общую сумму два миллиарда рублей. Средства пошли на строительство крупнейшего в стране завода по переработке пластика. Этот выпуск облигаций соответствует принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и критериям зеленого финансового инструмента в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1587», — отметил Королев.
Председатель экспертного совета по устойчивому развитию ППК «РЭО» Светлана Бик назвала присвоение ESG-рейтинга компании важнейшим этапом в развитии отрасли с акцентом на социально-экологические приоритеты.
«Присвоение ESG-рейтинга — это подтверждение со стороны независимого рейтингового агентства, одного из ведущих на рынке, что практика и стратегия инвестирования ППК «РЭО» соответствуют принципам устойчивого развития, документам, которые в этой сфере регламентируют процесс», — подвела итог Светлана Бик.