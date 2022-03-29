Денис Буцаев: ППК “РЭО” получила ESG-рейтинг на уровне ESG-II(с)

«За прошедшее время ППК «РЭО» сделала ряд шагов для устойчивого развития компании и отрасли в целом. В 2021 году была зарегистрирована программа облигаций ППК «РЭО» на сумму 100 миллиардов рублей — у компании появилась возможность выпускать зеленые облигации. Средства пойдут на строительство новых объектов обращения с ТКО и модернизацию существующих, что скажется положительно на окружающей среде и социуме, а также снизит полигонное размещение ТКО. Мы уже определили предварительный список перспективных проектов на 2022 год, это объекты в Московской, Свердловской, Нижегородской, Тульской, Кемеровской областях, в республиках Татарстан и Якутия. Хочу подчеркнуть, что это не просто высокий рейтинг Российского экологического оператора, но и очень высокий рейтинг всей отрасли обращения с отходами, которую курирует вице-премьер Виктория Абрамченко. Благодаря рейтингу в отрасль будут еще активнее привлекаться деньги на финансирование новых проектов», — рассказал генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев.