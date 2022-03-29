Депутат Сулейманов: «Регионам строить метро в кредит — кто может себе это позволить»

Этот вопрос я задавал вице-премьеру Правительства РФ Марату Хуснуллину, когда он отчитывался перед Госдумой РФ в феврале. За последние 10 лет в Москве построено 100 станций метро, в Санкт-Петербурге — 8, в Казани — 3, в Нижнем Новгороде — 2, в Екатеринбурге — 1, и в Новосибирске строится одна — станция «Спортивная». Я спрашивал у вице-премьера: почему так? Ситуация ненормальна, когда такой вид транспорта, как метрополитен развивается фактически только в Москве. Всего в России семь действующих метрополитенов. И можно ли эту диспропорцию изменить? И что с Дзержинской линией метро в Новосибирске?