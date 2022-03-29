Два медика из Новосибирска отправятся на работу в Донбасс

На сайте Тыл-22.рф появилось объявление о наборе врачей на работу на Донбасс. На сегодняшний день откликнулись на работу 20 российских медиков, из которых 2 человека из Новосибирска.
Известно, что кандидатам предлагают трудоустройство по контракту, либо волонтёрскую деятельность. Каждому на месте окажут поддержку, обеспечат доступ к связи, пропитанием и ресурсами.
«Ситуация катастрофическая – некому использовать медикаменты, которые мы привозим в прифронтовые больницы. Просто не хватает врачей. Где-то нужны хирурги, где-то врачи скорой, где-то начмеды, где-то фельдшеры. Потребность во врачах там огромная, много людей гибнут просто от того, что им не успевают оказать медицинскую помощь», - рассказал о ситуации на освобождённых территориях Atas.info новосибирский депутат Ростислав Антонов.
Собеседник отметил, что на работу в Донбасс рассматриваются кандидаты с любым опытом и квалификацией. Однако именно от этих характеристик будет завесить оплата и вид занятости.
«Порядок следующий: 1. они на почту отправляют резюме. 2. Я эти резюме отправляю в Донецк, и принимающая сторона определяет, где будет человек полезен, после чего с человеком созваниваются и согласуют все условия работы. Финансирование зависит прежде всего от квалификации человека и потребностей принимающей стороны. Но все эти вопросы обсуждаются с кандидатами на собеседовании индивидуально. Сейчас у нас у самих много вопросов как все это будет работать. Нужно создать им условия для нормальной работы, обеспечить инструментами и лекарствами. Думаю, в первое время будут шероховатости, но, полагаю, что со всем разберемся», - заключил Антонов.
Желающим поработать на Донбассе предлагают прислать резюме на почту: [email protected]. В заявке просят указать информацию об образовании, опыте и компетенциях.
Ростислав Антонов находится в ДНР с 13 марта 2022. Он уже побывал в Волновахе и Гранитном, где находится много военных. С его слов, именно в этих населенных пунктах не хватает квалифицированной медпомощи.
Депутат рассказал, что во время штурма Волноваха практически не пострадала. Однако есть «защитники», которые прибыли туда, чтобы обстреливать дома.
Также Ростислав добавил, что к русским в населённом пункте относятся доброжелательно. Никто не ссыпал угрозами и оскорблениями. Люди просто нуждаются в поддержке и помощи.
Напомним, в середине марта в Луганск отправился в качестве медика-волонтёра депутат из Новосибирска Олег Иванинский. Вместе с ним уехал и фельдшер городской поликлиники №27 Владислав Люмин.