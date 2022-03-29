Два медика из Новосибирска отправятся на работу в Донбасс

«Порядок следующий: 1. они на почту отправляют резюме. 2. Я эти резюме отправляю в Донецк, и принимающая сторона определяет, где будет человек полезен, после чего с человеком созваниваются и согласуют все условия работы. Финансирование зависит прежде всего от квалификации человека и потребностей принимающей стороны. Но все эти вопросы обсуждаются с кандидатами на собеседовании индивидуально. Сейчас у нас у самих много вопросов как все это будет работать. Нужно создать им условия для нормальной работы, обеспечить инструментами и лекарствами. Думаю, в первое время будут шероховатости, но, полагаю, что со всем разберемся», - заключил Антонов.