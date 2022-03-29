Отметим, что это не единственный случай, когда Новосибирск становился жертвой украинской пропаганды. Снимок сибирячки с автоматом в руках, сделанный в 2020 году, стал популярен в сети благодаря иностранным блогерам. Девушка с игрушечным автоматом в руках ехала в новосибирском автобусе на фотосессию. Фото мгновенно разлетелось по всем пабликам.