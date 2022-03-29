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Posted 29 марта 2022, 11:04

Published 29 марта 2022, 11:04

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

Обойдемся без "Диора": чем заменить тяжелый люкс, рассказала визажист из Новосибирска

Обойдемся без "Диора": чем заменить тяжелый люкс, рассказала визажист из Новосибирска

29 марта 2022, 11:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Многие известные бренды люксовой косметики если и не ушли с прилавков магазинов Новосибирска, то стали так дороги, что покупать их просто рука не поднимается. Оказывается, есть немало отечественных продуктов, которым заменить раскрученные бренды не составит труда.

Визажист из Новосибирска Анастасия Бондаренко рассказала "Атас.инфо" какие отечественные марки с легкостью заменят тяжелый люкс.

Российская косметика на рынке была всегда, и профессиональные визажисты охотно ею пользовались. С другой стороны - потребителю она была плохо известна, не была так раскручена, как тот же "Диор" или "Шанель". А между тем...

- Бренд профессиональной косметики Manly PRO очень любят визажисты. У этого бренда очень богатая линейка качественных кистей, в плане соотношения цены и качества кистей им практически нет равных, - отмечает Анастасия.

Можно хорошие кисти подобрать и для нанесения тона, для румян, хорошие кисти для пудры, очень плотные тонкие кисточки для бровей. Также у них очень хороший тинт для бровей, его можно использовать не только для бровей, но и для прорисовки стрелок. Держится такой тинт очень долго. Также он имеет приятную кремовую текстуру за счет чего им можно наносить четкие тонкие линии, но в тоже время можно растушёвывать как тени. Очень хорошие тени, у них очень хорошая минеральная пудра, она не имеет никакого оттенка, но в тоже время хорошо фиксирует тональное средство.

PROMAKEUP Laboratory выбирают визажисты. Под этой маркой выпускается очень хороший спрей-фиксатор макияжа, спрей под макияж. Это средство очень актуально летом, когда не хочется перегружать кожу, можно использовать увлажняющий спрей. Также у них есть базы под тени.

- В большинстве случаев неважно, какие тени, какой марки, главное нанести перед использованием базу, - рассказала Анастасия. - Особенно если нужен стойкий макияж.

У этой марки очень красивые цветные туши.

Знакомый "Арт-визаж" вот уже несколько лет выпускает прозрачный гель для бровей, которому нет равных среди аналогичных продуктов. У "Арт-визаж" очень хорошие тушь, карандаши для глаз и губ.

В линейке Divage можно посмотреть тональное средство, пудру, хайлайтер, тушь. Тональные средства будут стоит от 400 рублей.

И, конечно, косметика сибирячки Натали Шик. Визажисты называют ее косметику "люксовой". Качество отменное у всех продуктов.

Цены на всю отечественную косметику более чем демократичные, особенно если сравнивать с зарубежными аналогами. Купить тоже не проблема - в интернет магазинах и "Золотом яблоке" есть все.

Белый карандаш и яркие тени - наше все сезона весна-лето-2022

- На ближайшее время рекомендую всем купить белый карандаш, - рассказала визажист Анастасия. - Его можно использовать для создания правильных объёмов на лице.

Карандаш можно наносить на нос, растушевывать, чтобы делать его визуально меньше, также его можно наносить под бровь и во внутренний уголок глаза, либо под тени, как подложку, чтобы цвет казался более ярким и сочным.

Корректор уходит в прошлое, на его место приходят румяна. Румян становится на лице больше, все возможные освежающие оттенки, можно использовать с легким блеском. Чтобы нанести правильно румяна, надо улыбнуться и на самую выступающую точку на лице нанести румяна.

В моде натуральные брови, по цвету они или натуральные, или чуть светлее.

Уходит в прошлое и хайлайтер. Допустимо его использование на шее и ключицах.

Летом-2022 будут популярны монотени. Это нанесение одного оттенка на подвижное веко полностью с растушёвкой на веко, никаких четких границ. Три самых популярных оттенка - голубой, бирюзовый и лимонный. Важно не забывать, что эти цвета должны подходить к образу и одежде.

#Экономика
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