«Дополнительно сейчас разрабатывается проект указа президента об ответных мерах визового характера в связи с «недружественными» действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России. Также в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины, для них будет облегчен порядок въезда и пребывания на территории России для безопасного возвращения в страны своей гражданской принадлежности», — сообщил Сергей Лавров во время прямой трансляции на телеканале «Россия 24».