atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Прохожий избил 13-летнего школьника в центре Новосибирска

29 марта 01:17
Фото: Инцидент Новосибирск
У мальчика серьезные травмы.Он доставлен в больницу.

В Новосибирске неизвестный избил школьника в центре Новосибирска. Об этом рассказала мама пострадавшего в социальных сетях.

Инцидент произошел 26 марта днем на Красном проспекте №200 (рядом расположен бар «Шашлыков»). По словам матери, ее 13-летнего сына избил пьяный прохожий.

На вид мужчине было около 40 лет. Он шел со своей спутницей и внезапно напал на ребенка: он повалил его на землю и начал пинать. В этот момент женщина стояла в стороне и не пыталась унять своего знакомого.

В результате побоев школьник получил сотрясение мозга, разные гематомы, множественные ушибы ребер и грудной клетки. Подростка срочно госпитализировали в больницу в нейрохирургическое отделение городской детской больницы.

Как сообщили в ГУ МВД, мама мальчика написала заявление в полицию. Идет дальнейшая проверка. Родительница хочет найти виновного в избиении ее сына.

Материалы по теме
Пьяные новосибирцы избили полицейских и натравили на них бойцовую собакуРоющиеся в помойке дети избили охранника палками в ЖК «Оазис» в Новосибирске Сотрудник «Почты России» избил Печкина в Новосибирске
#Новости#Происшествия#Новосибирск#2022
Подпишитесь
Очереди из добровольцев заметили у военкомата в Новосибирске
Вчера, 17:46
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52