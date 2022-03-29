РЭО: Отечественные заводы по переработке ТКО оборудованы отечественными сепараторами

«В связи с новыми экономическими условиями проводится дополнительный анализ импортозамещения в отрасли обращения с ТКО. По нашим данным, значительная часть технологических линий объектов обработки ТКО обеспечена российским оборудованием. На объектах обработки широко используются барабанные и роторные сепараторы. Они предназначены прежде всего для отсева органической фракции ТКО для последующего компостирования, а также примесей, загрязняющих вторичные материальные ресурсы (ВМР), — таких как грунт, песок, мелкие фракции стекла и прочие мелкие фракции. Доля импорта среди данного оборудования не превышает 20%», — утверждает генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.