В Новосибирске произошел пожар на хлебокомбинате «Инской». Об этом проинформировали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Возгорание началось в 8 утра в цехе заморозки. По сообщению спасателей, со второго этажа эвакуировались работники.
Огонь повредил пол. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на тушение пожара привлекли 17 единиц спецтехники, а также 55 спасателей. О пострадавших не сообщается.
Напомним, 28 марта вечером произошел крупный пожар на СТО в Новосибирске. Огонь охватил 150 кв. метров. Спасатели были вынуждены перекрыть движение по улице Кропоткина для подачи воды к месту возгорания.