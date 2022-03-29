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Цех заморозки на хлебокомбинате «Инской» загорелся в Новосибирске

29 марта 05:03
Фото: ГУ МЧС
О пострадавших не сообщается.

В Новосибирске произошел пожар на хлебокомбинате «Инской». Об этом проинформировали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Возгорание началось в 8 утра в цехе заморозки. По сообщению спасателей, со второго этажа эвакуировались работники.

Огонь повредил пол. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на тушение пожара привлекли 17 единиц спецтехники, а также 55 спасателей. О пострадавших не сообщается.

Напомним, 28 марта вечером произошел крупный пожар на СТО в Новосибирске. Огонь охватил 150 кв. метров. Спасатели были вынуждены перекрыть движение по улице Кропоткина для подачи воды к месту возгорания.

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