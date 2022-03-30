Скончались 10 пациентов - это мужчины в возрасте 50 лет, 68 лет, 85 лет, 86 лет и женщины в возрасте 40 лет, 61 года, 70 лет, 75 лет, 87 лет, 96 лет. Всего медики составляли 5 359 актов о смерти пациентов.